Incontro Valditara-sindacati, le ultime notizie IN DIRETTA (Di martedì 8 ottobre 2024) A Viale Trastevere si è tenuto un importante Incontro tra il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e le organizzazioni sindacali del settore scolastico. L'articolo Incontro Valditara-sindacati, le ultime notizie IN DIRETTA . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) A Viale Trastevere si è tenuto un importantetra il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, e le organizzazioni sindacali del settore scolastico. L'articolo, leIN

Incontro Valditara-sindacati - Castellana (Gilda) : “Sul precariato anticipare tutte le procedure di un mese. Recupero del 2013 per evitare ulteriori contenziosi” - Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Federazione Gilda Unams, ha evidenziato diverse criticità. Recupero del 2013 per evitare ulteriori contenziosi” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Incontro Valditara-sindacati, Castellana (Gilda): “Sul precariato ... (Orizzontescuola.it)

Scuola Torre - prosegue la battaglia : esposto alla Procura e incontro con Valditara - Corona, introducendo la conferenza, ha spiegato: “Si nota tra gli atti, una volumetria lievitata. L’esposto di Altrabenevento vuole invece che la Magistratura indichi se il Comune abbia commesso atti e provvedimenti nei quali siano riscontrabili reati penali di truffa. Ho dei dubbi sulla natura ... (Anteprima24.it)

Immissioni in ruolo - mercoledì alle 16 : 00 incontro tra il Ministro Valditara e i sindacati rappresentativi - Si terrà domani, mercoledì 31 luglio, alle 16:00, l'incontro, richiesto dai sindacati in merito alle immissioni in ruolo del personale docente. . Saranno presenti tutti i sindacati rappresentativi (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL, SNALS Confsal, GILDA UNAMS e ANIEF) L'articolo Immissioni in ruolo, ... (Orizzontescuola.it)