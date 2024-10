Il mondo del turismo a Rimini. Ttg, un viaggio tra le sfide del futuro (Di martedì 8 ottobre 2024) di Marco Principini Più di 200 talk con 250 speaker nelle 9 arene dedicate e un totale di oltre 2.700 brand espositori. E ancora 18.000 business meeting già organizzati e ben 55 start-up innovative presenti. Sono solo alcuni dei numeri più importanti di Ttg Travel Experience e InOutThe Contract Community, le manifestazioni di riferimento in Italia per la promozione del turismo mondiale organizzate da Italian Exhibition Group, previste alla Fiera di Rimini da domani a venerdì. Per tre giorni, dunque, il turismo mondiale si incontrerà a Rimini. "Il settore rappresenta oggi un asset sempre più centrale nell’economia del Paese – spiega Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group – e Rimini, che turismo lo fa per vocazione, sarà ancora una volta al centro di un confronto sui temi caldi di un settore in continua evoluzione. Quotidiano.net - Il mondo del turismo a Rimini. Ttg, un viaggio tra le sfide del futuro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) di Marco Principini Più di 200 talk con 250 speaker nelle 9 arene dedicate e un totale di oltre 2.700 brand espositori. E ancora 18.000 business meeting già organizzati e ben 55 start-up innovative presenti. Sono solo alcuni dei numeri più importanti di Ttg Travel Experience e InOutThe Contract Community, le manifestazioni di riferimento in Italia per la promozione delmondiale organizzate da Italian Exhibition Group, previste alla Fiera dida domani a venerdì. Per tre giorni, dunque, ilmondiale si incontrerà a. "Il settore rappresenta oggi un asset sempre più centrale nell’economia del Paese – spiega Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group – e, chelo fa per vocazione, sarà ancora una volta al centro di un confronto sui temi caldi di un settore in continua evoluzione.

