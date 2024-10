Guerra Israele-Libano, news in diretta: l’attacco dell’Idf non ferma Hezbollah, raffica di razzi su Tel Aviv (Di martedì 8 ottobre 2024) Le ultime notizie dalla Guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano: news di oggi sul conflitto a Gaza. Fanpage.it - Guerra Israele-Libano, news in diretta: l’attacco dell’Idf non ferma Hezbollah, raffica di razzi su Tel Aviv Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Le ultime notizie dallain Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra, Iran edi oggi sul conflitto a Gaza.

A un anno dall'attacco del 7 ottobre - 8 film e serie tv per capire la guerra tra Israele e Palestina - Con un ritmo ipnotico e un'evoluzione avvincente, il film di Maoz non solo sintetizza la tragedia di quella guerra, ma rende omaggio anche all'eterna sofferenza dei soldati, uomini e donne costretti a pagare per le decisioni altrui. Attraverso queste interviste, Dotan esplora le origini, le ... (Panorama.it)

Israele - il 7 ottobre e la guerra : La risposta di Tel Aviv e Gaza rasa al suolo - il Libano e il prossimo fronte iraniano - VIDEO - Israele, il 7 ottobre e la guerra: ad un anno dall’attacco di Hamas al kibbutz di Re'im e ai valichi di frontiera a Kerem Shalom e Erez, ripercorriamo le tappe del conflitto e la risposta di Tel Aviv, con Gaza ormai rasa al suolo, passando per gli attacchi nel sud del Libano e arrivando al nuovo ... (Ilgiornaleditalia.it)

Studio Usa - almeno 17 - 9 miliardi spesi da Washington nell’ultimo anno per sostenere la guerra di Israele - 3,5 miliardi di dollari per l’approvvigionamento di sistemi di armi avanzate, articoli di difesa e servizi di difesa attraverso il Foreign Military Financing Program. Tel Aviv ha ricevuto la sua consueta rata annuale di aiuti militari di 3,8 miliardi di dollari, portando il supporto totale a 17,9 ... (Ilfattoquotidiano.it)