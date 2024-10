Panorama.it - Gucci ha un nuovo CEO

(Di martedì 8 ottobre 2024)cambia CEO. A darne l’annuncio, il colosso del lusso Kering che, in una nota ufficiale, ha annunciato la nomina di Stefano Catino come amministratore delegato della maison fiorentina. Dopo esperienze importanti in Louis Vuitton e Prada, Catino era entrato ina maggio 2024 nel ruolo di Deputy Chief Executive Officer. Succederà Jean-Francois Palus a partire dal primo gennaio 2025, riferirà a Francesca Bellettini, vice CEO di Kering, ed entrerà a far parte del Comitato Esecutivo di Kering. Francois-Henri Pinault, CEO di Kering, ha commentato la nomina ringraziando Palus, nominato nel 2023 con l’incarico di porre le basi per il prossimo capitolo della storia die di identificare nuovi talenti, tra cui il suo successore.