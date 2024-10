Isaechia.it - Grande Fratello, arriva la sarcastica frecciatina dell’ex fidanzato di Shaila Gatta dopo la puntata di ieri sera

(Di martedì 8 ottobre 2024)è andata in onda su Canale 5 la settimadel(clicca QUI per leggere il resoconto) e al centro dell’attenzione ci sono stati ancora una volta, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, che per diversi giorni sono al centro di un intricato quadrilatero amoroso.i primi giorni di indecisione, infatti,sembrava aver deciso di chiudere con Lorenzo e concentrarsi unicamente sulla conoscenza di Javier, fino a quando nelle ultime ore non ha capito di essere più interessata a Spolverato e di non provare interesse per Martinez (clicca QUI per leggere). Durante la diretta di, poi, tutti i nodi sono venuti al pettine e Javier ha avuto modo di ascoltare alcune confidenze notturne della ballerina, in cui definiva il pallavolista come “moscio” e senza il carattere che lei desidera in un uomo.