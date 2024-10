Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze, Fontana: “Indispensabili azioni concrete per tutelare i loro diritti” (Di martedì 8 ottobre 2024) "Sono Indispensabili azioni concrete che tutelino i diritti fondamentali dell'infanzia e dell'adolescenza. Tra pochi giorni celebreremo la Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze. Il mio auspicio è che questa ricorrenza richiami le Istituzioni nazionali e sovranazionali a rafforzare l'impegno per abbattere le discriminazioni esistenti e gli abusi ai danni di tante giovani vite, restituendo loro un presente e un futuro di giustizia e uguaglianza". L'articolo Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze, Fontana: “Indispensabili azioni concrete per tutelare i loro diritti” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Sonoche tutelino ifondamentali dell'infanzia e dell'adolescenza. Tra pochi giorni celebreremo la. Il mio auspicio è che questa ricorrenza richiami le Istituzioni nazionali e sovranazionali a rafforzare l'impegno per abbattere le discriminesistenti e gli abusi ai danni di tante giovani vite, restituendoun presente e un futuro di giustizia e uguaglianza". L'articolo: “per” .

Giornata mondiale della vista” :  tra le iniziative anche screening gratuiti - BRINDISI - L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti sezione territoriale di Brindisi, organizza ed attua la “Giornata mondiale della vista”, un’iniziativa promossa e finanziata dalla Sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità - Iapb Italia (www.iapb.it)... (Brindisireport.it)

Giornata Mondiale della Salute Mentale - il Municipio si illumina di verde - Giovedì 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale — World Mental Health Day, ilMunicipio si illuminerà di verde, il colore che rappresenta in tutto il mondo la salute mentale, con l'obiettivo di sensibilizzare e aumentare la consapevolezza sui problemi di salute... (Parmatoday.it)

Giornata mondiale della salute mentale : la Asl promuove un evento per prendersi cura del benessere psicologico - In occasione della giornata mondiale della salute mentale, che ricorre il 10 ottobre, la Asl di Pescara in collaborazione con il gruppo di lavoro «Salute mentale di comunità » della Società italiana di igiene e medicina preventiva, promuove un importante evento dedicato alla salute mentale... (Ilpescara.it)