Giorgia Meloni fallisce il "blitz" per eleggere il giudice della Corte Costituzionale (Di martedì 8 ottobre 2024) Ottava fumata nera per l'elezione del giudice dalla Corte Costituzionale. Le due camere, riunite in seduta comune, non sono riuscite ad eleggere nessun candidato, in una votazione che richiedeva una maggioranza dei tre quinti dei componenti, pari a 363 parlamentari. Un voto segnato dalla Europa.today.it - Giorgia Meloni fallisce il "blitz" per eleggere il giudice della Corte Costituzionale Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ottava fumata nera per l'elezione deldalla. Le due camere, riunite in seduta comune, non sono riuscite adnessun candidato, in una votazione che richiedeva una maggioranza dei tre quinti dei componenti, pari a 363 parlamentari. Un voto segnato dalla

