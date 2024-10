Georgia no aborto oltre la 6a settimana (Di martedì 8 ottobre 2024) 3.19 La Corte Suprema della Georgia ha ripristinato il divieto di aborto dopo sei settimane di gravidanza: una decisione che rappresenta una vittoria per i repubblicani che sul punto stanno combattendo una battaglia legale. Con la sentenza, la corte suprema blocca la decisione del giudice Robert McBurney, della corte superiore della contea di Fulton, che aveva annullato una legge statale firmata nel 2019. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 8 ottobre 2024) 3.19 La Corte Suprema dellaha ripristinato il divieto didopo sei settimane di gravidanza: una decisione che rappresenta una vittoria per i repubblicani che sul punto stanno combattendo una battaglia legale. Con la sentenza, la corte suprema blocca la decisione del giudice Robert McBurney, della corte superiore della contea di Fulton, che aveva annullato una legge statale firmata nel 2019.

