Anteprima24.it - FOTO/ L’oboista sannita Salvatore Ruggiero vince il Concorso Internazionale “Luca Figaroli”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono stati Maestri di famaquali Hans Elhorst, Marino Bedetti, Francesco Di Rosa, Tomasz Gubanski, Pier Angelo Pelucchi eVignali ad assegnare il Primo Premio (categoria B) al giovane oboista, al VII” di Adrara San Martino, in provincia di Bergamo, tenutosi il 5 ottobre scorso. Unico italiano a salire sul più alto gradino del podio nelle 3 categorie previste dalper oboisti più importante in Italia e tra i più prestigiosi a livello europeo,si è imposto all’attenzione della giuria e del pubblico, facendosi apprezzare per l’accurata e matura esecuzione del Capriccio in fa minore per oboe e pianoforte di Amilcare Ponchielli e del primo movimento del Concerto per oboe in la minore RV461 di Antonio Vivaldi.