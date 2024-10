Fiocco rosa in casa Bruganelli – Bonolis: è nata la figlia di Claudia Ruggeri, cognata di Sonia (FOTO) (Di martedì 8 ottobre 2024) Claudia Ruggeri ha partorito! È nata la nipote di Sonia Bruganelli, sorella del marito della neo-mamma, Marco. La nota supplente del programma di Paolo Bonolis ha annunciato il lieto evento sui social. Miss Claudia, volto di Avanti un Altro, ha partorito e nelle ultime ore, su Instagram, ha pubblicato la FOTO della manina di sua figlia; sotto allo scatto si legge il commento di Davide, uno dei figli di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, che ammette di non vedere l’ora di conoscere la cuginetta appena nata. Claudia Ruggeri nel 2016 ha sposato Marco Bruganelli, fratello minore di Sonia. I due sono diventati genitori per la prima volta proprio ieri – 7 ottobre 2024. Nonostante l’annuncio pubblico, sembra che mamma e papà vogliano mantenere un po’ di privacy in questo momento così speciale per la loro famiglia. Donnapop.it - Fiocco rosa in casa Bruganelli – Bonolis: è nata la figlia di Claudia Ruggeri, cognata di Sonia (FOTO) Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ha partorito! Èla nipote di, sorella del marito della neo-mamma, Marco. La nota supplente del programma di Paoloha annunciato il lieto evento sui social. Miss, volto di Avanti un Altro, ha partorito e nelle ultime ore, su Instagram, ha pubblicato ladella manina di sua; sotto allo scatto si legge il commento di Davide, uno dei figli di Paolo, che ammette di non vedere l’ora di conoscere la cuginetta appenanel 2016 ha sposato Marco, fratello minore di. I due sono diventati genitori per la prima volta proprio ieri – 7 ottobre 2024. Nonostante l’annuncio pubblico, sembra che mamma e papà vogliano mantenere un po’ di privacy in questo momento così speciale per la loro famiglia.

