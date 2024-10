Ex calciatore del Napoli rischia di perdere un dito mentre lava i piatti: l'incidente (Di martedì 8 ottobre 2024) Brutta disavventura per l'ex difensore del Napoli Axel Tuanzebe. L'ex azzurro, infatti, ha rischiato di perdere un dito a causa di un incidente domestico.La settimana scorsa, il ventiseienne - come racconta il Daily Mail stava lavando i piatti quando un bicchiere si è rotto. Una delle schegge Europa.today.it - Ex calciatore del Napoli rischia di perdere un dito mentre lava i piatti: l'incidente Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Brutta disavventura per l'ex difensore delAxel Tuanzebe. L'ex azzurro, infatti, hato diuna causa di undomestico.La settimana scorsa, il ventiseienne - come racconta il Daily Mail stavando iquando un bicchiere si è rotto. Una delle schegge

