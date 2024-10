Panorama.it - Estinzione dei dinosauri: nuove scoperte svelano una pioggia di asteroidi catastrofici

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Circa 66 milioni di anni fa, un asteroide del diametro di circa venti chilometri si schiantò in quella che oggi è la penisola dello Yucatán, nel sud-est del Messico. Adulti e bambini lo hanno sempre ricordato come l’evento catastrofico per eccellenza: provocò l’di massa deie spazzò via il 75 per cento delle specie terrestri allora viventi. L’impatto rilasciò un’energia equivalente a milioni di bombe atomiche, creando imponenti tsunami, incendi e nuvole di detriti in atmosfera con conseguenze su scala planetaria che comprendevano il raffreddamento globale e il collasso degli ecosistemi. Per molto tempo si è pensato che l’impatto dello Yucatán fosse il solo evento catastrofico di questa scala, capace di provocare cambiamenti epocali nella geologia e nella biologia del nostro pianeta.