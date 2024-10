Emergenza e pronto soccorso, il medico Daniele Coen: “Dobbiamo prepararci alle conseguenze del cambiamento climatico” (Di martedì 8 ottobre 2024) “I disastri accadono, perché non tutti possono essere prevenuti, specie in epoca di guerre, terrorismo e cambiamenti climatici. Da questo punto di vista il pronto soccorso è un importante punto di osservazione. Si tratta di un microcosmo che vive problemi organizzativi simili a quelli delle altre istituzioni che hanno la responsabilità di prevenire disastri e di rispondervi quando succedono e una programmazione adeguata della risposta agli eventi catastrofici può ridurre di molto il numero delle vittime”. Daniele Coen, medico d’urgenza, è stato per 15 anni direttore del pronto soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano. Su questa esperienza ha scritto un libro, Corsia di Emergenza. Ilfattoquotidiano.it - Emergenza e pronto soccorso, il medico Daniele Coen: “Dobbiamo prepararci alle conseguenze del cambiamento climatico” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “I disastri accadono, perché non tutti possono essere prevenuti, specie in epoca di guerre, terrorismo e cambiamenti climatici. Da questo punto di vista ilè un importante punto di osservazione. Si tratta di un microcosmo che vive problemi organizzativi simili a quelli delle altre istituzioni che hanno la responsabilità di prevenire disastri e di rispondervi quando succedono e una programmazione adeguata della risposta agli eventi catastrofici può ridurre di molto il numero delle vittime”.d’urgenza, è stato per 15 anni direttore deldell’Ospedale Niguarda di Milano. Su questa esperienza ha scritto un libro, Corsia di

