Ds Como | Nel Napoli si vede l’impronta di Conte non si fa destabilizzare! Su Nico Paz…

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i temi, ovviamente, anche la sfida giocata al Diego Armando Maradona. Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi chiaramente sulla squadra azzurra dopo la sconfitta del Diego Armando Maradona contro i ragazzi di Antonio Conte. Tanti i temi toccati, a cominciare proprio dall'impressione fatta dal nuovo Napoli di Conte che ha avuto un impatto sulla Serie A decisamente importante. "Il nostro amministratore delegato ha lanciato un messaggio importante, perché al netto della sconfitta è stata un'atmosfera bella, come la partita, con due squadre che si sono confrontate con agonismo ma anche correttezza in campo. Sono rimasto colpito da tanti episodi e da una bella atmosfera.

