Dopo quello che abbiamo visto chiusura subito Grande Fratello polemiche dopo l’ultima puntata

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ladel 7 ottobre ha lasciato strascichi al. Ed è stato tirato in ballo anche Pier Silvio Berlusconi, invitato a chiudere il programma. Sono anche state fornite delle motivazioni alla base di questa scelta, che dunque farebbe piacere a molti telespettatori. Un vero e proprio colpo di scena, che non sta facendo sorridere Alfonso Signorini. Infatti, al termine delladelc’è chi ha invocato ladel reality show nominando proprio Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo non è ancora intervenuto e non sappiamo se lo farà ufficialmente, ma la richiesta pervenuta è molto chiara e non dà possibilità ad altre interpretazioni. Leggi anche: “Tu sei fuori dalla casa”.