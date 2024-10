Donna uccisa a Gravina, l'avvocato di Lacarpia rinuncia all'incarico: assisterà i quattro figli (Di martedì 8 ottobre 2024) Ha rinunciato al mandato il legale di Giuseppe Lacarpia. L'avvocato del 65enne, sottoposto a fermo per l'omicidio volontario premeditato della moglie, Maria Arcangela Turturo, ha inviato la comunicazione di "non accettazione dell'incarico". Lo riporta l'agenzia LaPresse. L'avvocato Gioacchino Baritoday.it - Donna uccisa a Gravina, l'avvocato di Lacarpia rinuncia all'incarico: assisterà i quattro figli Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Hato al mandato il legale di Giuseppe. L'del 65enne, sottoposto a fermo per l'omicidio volontario premeditato della moglie, Maria Arcangela Turturo, ha inviato la comunicazione di "non accettazione dell'". Lo riporta l'agenzia LaPresse. L'Gioacchino

