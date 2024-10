Domenico Tedesco | Vorrei lavorare in Serie A un giorno in passato ci sono stati contatti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Romelu è assolutamente un top player. Oltre a essere una persona fantastica e un leader naturale. È un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero ed è ottimo per qualsiasi squadra.molto felice che abbia scelto il Napoli, dove può sentirsi a casa, con un allenatore come Antonio Conte che crede in lui e viceversa. Questegià delle ottime condizioni di partenza”. Queste le parole di, Ct del Belgio, in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, a proposito del nuovo attaccante del Napoli, Lukaku. Il 39enne allenatore calabrese guiderà i ‘Diavoli Rossi’ giovedì all’Olimpico contro l’Italia in Nations League: “Per me è una partita davvero speciale, non vedo l’ora che arrivi. Dire altrimenti significherebbe dire una bugia,nato in Italia e continuo ad avere la famiglia lì.