Di Gregorio | All’Inter tutte le giovanili conosciuto grandi persone!

UMANITÀ – Michele Di Gregorio, intervistato da Rai Sport, ha parlato anche del suo percorso in nerazzurro. Il portiere della Juventus ricorda soprattutto il bellissimo rapporto umano costruitosi: «Ho fatto tutto il percorso nel settore giovanile dell'Inter conoscendo persone fantastiche che mi sono stati vicini quando è mancato papà, con molte figure mi ci sento ancora perché al livello umano abbiamo costruito qualcosa di molto bello».