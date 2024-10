Dal 15 al 18 ottobre il ComoLake 2024confronto sul digitale

Quotidiano.net - Dal 15 al 18 ottobre il ComoLake 2024,confronto sul digitale

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 8 ottobre 2024) Quattro giorni di confronto sulle politiche digitali di oggi e di domani, per fare da ponte tra istituzioni, imprese e università interessate ai nuovi paradigmi della crescita economica dell'Italia e dell'area euro-mediterranea nel complesso: torna dal 15 al 18al Centro internazionale esposizione e congressi di Villa Erba Cernobbio (Como) l'Expo-Congress2024, quest'anno alla sua seconda edizione. L'evento internazionale su innovazione e, dal titolo "The Great Challenge" e organizzato da Micromegas, verterà su sette aree tematiche chiave: reti e infrastrutture, energia, mobilità e trasporti, banking e fintech, intelligenza artificiale, sanitàe pubbliche amministrazioni. Oltre 160 i relatori attesi provenienti da 14 Paesi, in rappresentanza di governi, organizzazioni internazionali, università, organismi di controllo e aziende leader nel settore.