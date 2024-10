Così l’ex Odeon risorge “Beauty hall“ Rinascente. E il cinema torna in 5 sale (Di martedì 8 ottobre 2024) Il palazzo iconico dell’ex cinema Odeon caro ai milanesi, chiuso da dicembre del 2023, si prepara a rinascere. A maggio 2027 aprirà “Rinascente Odeon Beauty hall“ e non solo, visto che accanto a questa boutique della bellezza ci sarà spazio anche per un bar e un ristorante e, soprattutto, la struttura continuerà in parte a essere un cinema visto che il piano interrato dell’edificio sarà destinato all’apertura di 4 o 5 nuove sale. Questa la rivoluzione annunciata ieri da Kryalos Sgr, in qualità di gestore del Fondo Aedison, e Rinascente. L’investimento complessivo è di 40 milioni di euro, con ulteriori 10 milioni che arriveranno dai brand, per un totale compreso tra i 50 e i 55 milioni di euro. Uno spazio di oltre tremila metri quadrati sarà dedicato al mondo Beauty, con oltre 3 milioni di visitatori attesi e un turnover di circa 80 milioni di euro, già dal primo anno di apertura. Ilgiorno.it - Così l’ex Odeon risorge “Beauty hall“ Rinascente. E il cinema torna in 5 sale Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il palazzo iconico delcaro ai milanesi, chiuso da dicembre del 2023, si prepara a rinascere. A maggio 2027 aprirà ““ e non solo, visto che accanto a questa boutique della bellezza ci sarà spazio anche per un bar e un ristorante e, soprattutto, la struttura continuerà in parte a essere unvisto che il piano interrato dell’edificio sarà destinato all’apertura di 4 o 5 nuove. Questa la rivoluzione annunciata ieri da Kryalos Sgr, in qualità di gestore del Fondo Aedison, e. L’investimento complessivo è di 40 milioni di euro, con ulteriori 10 milioni che arriveranno dai brand, per un totale compreso tra i 50 e i 55 milioni di euro. Uno spazio di oltre tremila metri quadrati sarà dedicato al mondo, con oltre 3 milioni di visitatori attesi e un turnover di circa 80 milioni di euro, già dal primo anno di apertura.

