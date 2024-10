CM.com – Inter, Palacios: “Un onore giocare con Lautaro Martinez e Correa. Gli inizi da attaccante e quel soprannome…”|Serie A (Di martedì 8 ottobre 2024) 2024-10-08 16:17:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Tomàs Palacios, neo-difensore dell’Inter dalla scorsa estate, è stato il protagonista dell’ultimo appuntamento di “Welcome Home”, la serie di Interviste esclusive realizzata da Betsson Sport, main sponsor di maglia della squadra nerazzurra. Palacios ha esordito parlando del suo avvicinamento al calcio: “A 16 anni, al Club Talleres, ero già molto alto e cercavano difensori centrali mancini. Avendo giocato come attaccante, la mia tecnica mi ha aiutato a Interpretare meglio le situazioni di gioco e a intuire le mosse degli avversari”, ha spiegato il calciatore. Sul suo soprannome, La Torre de la Pampa: “A La Pampa mi facevano molte Interviste, e tutti rimanevano sorpresi dalla mia altezza. Sui giornali venivo chiamato ‘La Torre’, e dato che sono pompeano, il soprannome è nato così. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 8 ottobre 2024) 2024-10-08 16:17:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Tomàs, neo-difensore dell’dalla scorsa estate, è stato il protagonista dell’ultimo appuntamento di “Welcome Home”, la serie diviste esclusive realizzata da Betsson Sport, main sponsor di maglia della squadra nerazzurra.ha esordito parlando del suo avvicinamento al calcio: “A 16 anni, al Club Talleres, ero già molto alto e cercavano difensori centrali mancini. Avendo giocato come, la mia tecnica mi ha aiutato apretare meglio le situazioni di gioco e a intuire le mosse degli avversari”, ha spiegato il calciatore. Sul suo soprannome, La Torre de la Pampa: “A La Pampa mi facevano molteviste, e tutti rimanevano sorpresi dalla mia altezza. Sui giornali venivo chiamato ‘La Torre’, e dato che sono pompeano, il soprannome è nato così.

