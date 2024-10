Ilrestodelcarlino.it - Caso Ferrerio, la ’mandante’: "Si trattò di un tentato omicidio. Perugino sapeva cosa faceva"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lo scorso maggio, Anna, considerata "la mente" dell’aggressione che portò al coma irreversibile il giovane Davide, il 22enne bolognese che l’11 agosto 2022 fu pestato per un tragico scambio di persona mentre era in vacanza a Crotone, è stata condannata a otto anni per concorso in lesioni personali gravissime. Il suo compagno, Andrej Gaju, era stato invece assolto dalla stessa accusa. I due erano inizialmente accusati di concorso anomalo in, capo però appunto poi riformulato con uno più ’lieve’. Davide fu colpito dal 24enne Nicolò Passalacqua, giudicato in un processo a parte e condannato lo scorso luglio in appello a 12 anni e otto mesi per, che lo aveva scambiato per l’uomo che corteggiava sotto falso nome sui social la ragazza all’epoca minorenne di cui era innamorato, Martina, la figlia di Anna.