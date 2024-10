Cantiere sulla statale, finalmente si parte (Di martedì 8 ottobre 2024) Cominceranno entro ottobre, i lavori di rifacimento degli asfalti della Strada statale 16, intervento per il quale il comune ha incamerato quasi un milione di euro da Autostrade per l’Italia, e che rinnoverà quasi 7 chilometri della maggiore arteria di traffico cittadina. A inizio mese il comune ha affidato l’opera e al termine della settimana scorsa si è tenuto un incontro tecnico per valutare la modalità e le tempistiche del suo svolgimento. La riqualificazione della strada dovrebbe avvenire nelle ore notturne, proprio per non intasare la viabilità , e il Cantiere dovrebbe essere aperto entro la fine del mese. Si prevede un inizio nella zona nord, al confine con Grottammare, dove l’asfalto della statale 16 è particolarmente ammalorato. Altro punto importante sarà quello in prossimità dell’ospedale e, più a sud, in zona Ragnola. Ilrestodelcarlino.it - Cantiere sulla statale, finalmente si parte Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Cominceranno entro ottobre, i lavori di rifacimento degli asfalti della Strada16, intervento per il quale il comune ha incamerato quasi un milione di euro da Autostrade per l’Italia, e che rinnoverà quasi 7 chilometri della maggiore arteria di traffico cittadina. A inizio mese il comune ha affidato l’opera e al termine della settimana scorsa si è tenuto un incontro tecnico per valutare la modalità e le tempistiche del suo svolgimento. La riqualificazione della strada dovrebbe avvenire nelle ore notturne, proprio per non intasare la viabilità , e ildovrebbe essere aperto entro la fine del mese. Si prevede un inizio nella zona nord, al confine con Grottammare, dove l’asfalto della16 è particolarmente ammalorato. Altro punto importante sarà quello in prossimità dell’ospedale e, più a sud, in zona Ragnola.

