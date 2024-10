Calciomercato Juve, Balzarini: «Ecco come interverranno i bianconeri a gennaio per quel reparto» (Di martedì 8 ottobre 2024) Calciomercato Juve, Ecco le dichiarazioni in esclusiva per JuventusNews24 da parte di Balzarini sulla prossima campagna acquisti A JuventusNews24, ha rilasciato qualche dichiarazione il giornalista Balzarini tra il Calciomercato della Juve e la questione Nazionale. Giuntoli ha escluso uno svincolato: la Juve interverrà a gennaio per il sostituto di Bremer? Può già fare qualche nome?«Mi Calcionews24.com - Calciomercato Juve, Balzarini: «Ecco come interverranno i bianconeri a gennaio per quel reparto» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024)le dichiarazioni in esclusiva perntusNews24 da parte disulla prossima campagna acquisti AntusNews24, ha rilasciato qualche dichiarazione il giornalistatra ildellae la questione Nazionale. Giuntoli ha escluso uno svincolato: lainterverrà aper il sostituto di Bremer? Può già fare qualche nome?«Mi

Calciomercato Juve, Balzarini: «Ecco come interverranno i bianconeri a gennaio per quel reparto» - Calciomercato Juve, ecco le dichiarazioni in esclusiva per JuventusNews24 da parte di Balzarini sulla prossima campagna acquisti A JuventusNews24, ha rilasciato qualche dichiarazione il giornalista Ba ... (calcionews24.com)

Thiago Motta in ansia per Koopmeiners: si teme una costola incrinata - L'olandese e rientrato subito dal ritiro della sua nazionale per evitare rischi dopo i problemi avuti nella gara contro il Cagliari ... (sportmediaset.mediaset.it)

Balzarini: “La Juve è una squadra dal potenziale enorme, Koopmeiners deve ancora trovare la posizione giusta” - Gianni Balzarini, giornalista di Sportmediaset ed inviato al seguito della Juventus, ha commentato sul suo canale YouTube la vittoria dei bianconeri a Marassi: "Non chiedetemi ... (tuttojuve.com)