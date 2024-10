Buoni per scuola infanzia paritaria: domande online fino al 28 ottobre (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – Nella nostra città sono aperte le domande per i Buoni scuola per l'anno scolastico 2024-2025, destinati alle famiglie con figli iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie private situate nel Comune. Le famiglie interessate potranno presentare la richiesta fino alle ore 8 di lunedì 28 ottobre 2024, esclusivamente attraverso la piattaforma online del Comune di Firenze. Per fare domanda, sarà necessario accedere al portale dedicato (https://istanze.comune.fi.it/contributobuonoscuola/) utilizzando il sistema pubblico di identità digitale (Spid), la carta nazionale dei servizi (Cns) o la carta di identità elettronica (Cie), previa abilitazione e con l'ausilio di un lettore digitale. Lanazione.it - Buoni per scuola infanzia paritaria: domande online fino al 28 ottobre Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 82024 – Nella nostra città sono aperte leper iper l'anno scolastico 2024-2025, destinati alle famiglie con figli iscritti alle scuole dell'paritarie private situate nel Comune. Le famiglie interessate potranno presentare la richiestaalle ore 8 di lunedì 282024, esclusivamente attraverso la piattaformadel Comune di Firenze. Per fare domanda, sarà necessario accedere al portale dedicato (https://istanze.comune.fi.it/contributobuono/) utilizzando il sistema pubblico di identità digitale (Spid), la carta nazionale dei servizi (Cns) o la carta di identità elettronica (Cie), previa abilitazione e con l'ausilio di un lettore digitale.

I buoni stili di vita? Si imparano a scuola. La Regione promuove la rete toscana - È già successo in altri ambiti che i figli insegnino a nonni e genitori, quando la raccolta differenziata era agli inizi ad esempio, e nel corso della mattina è stato lanciata anche un’ulteriore proposta: insegnare agli studenti a scuola il primo soccorso. E l’alleanza in questo con il mondo dell ... (Corrieretoscano.it)

Scuola - buoni libro : attivate le procedure per il pagamento - L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, in seguito alla prevista istruttoria del settore istruzione, ha comunicato alle librerie del territorio comunale l'attivazione delle procedure per procedere alla liquidazione dei buoni libro per l’anno scolastico 2023/2024. Nello specifico, sono... (Reggiotoday.it)

Scuola di Pioltello chiusa per il Ramadan (ancora) : insorgono Lega e Fratelli d’Italia. "Buonismo ottuso” - . "Si conferma inoltre che la scelta ha motivi assolutamente legati alla religione e non meramente didattici come era stato spiegato l'anno scorso". Un modello sbagliato e pericoloso come dimostrato dai fallimenti di inclusione in Paesi come Francia, Belgio e Germania", conclude Sardone. "Lo ... (Ilgiorno.it)