Boom di accessi alle sedi decentrate dell'anagrafe (Di martedì 8 ottobre 2024) L’anagrafe diffusa, con le sue sedi decentrate in più zone del territorio, si conferma un progetto sempre più fruito e apprezzato dalla cittadinanza, in grado di garantire una migliore accessibilità dei servizi erogati. A testimoniarlo è il quadro numerico stilato dagli uffici comunali da Riminitoday.it - Boom di accessi alle sedi decentrate dell'anagrafe Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’diffusa, con le suein più zone del territorio, si conferma un progetto sempre più fruito e apprezzato dalla cittadinanza, in grado di garantire una migliorebilità dei servizi erogati. A testimoniarlo è il quadro numerico stilato dagli uffici comunali da

Servizi civici sempre più diffusi, boom di accessi da inizio 2024 nelle sedi decentrate di Rimini - “L’anagrafe diffusa, con le sue sedi decentrate in più zone del territorio, si conferma un progetto sempre più fruito e apprezzato dalla cittadinanza, in grado di garantire una migliore accessibilità ... (altarimini.it)

Rimini: nei servizi civici va forte la Carta d’Identità Elettronica - L’anagrafe diffusa, con le sue sedi decentrate in più zone del territorio, si conferma un progetto sempre più fruito e apprezzato dalla cittadinanza, in grado di garantire una migliore accessibilità d ... (chiamamicitta.it)

Iniziati i lavori nella sede distaccata di Villanova d’Asti del Centro per l’impiego: le variazioni dei servizi - Ad ottobre sono iniziati i lavori di ristrutturazione per la nuova sede di Villanova d’Asti, sede decentrata del Centro per l’impiego di Asti. Di ... (atnews.it)