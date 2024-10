Ilnapolista.it - Boiocchi (l’ex capo ultrà interista ucciso) «prendeva tremila euro al mese per il controllo della Nord»

(Di martedì 8 ottobre 2024)) «alper il» Sono dichiarazioni che un altro ultras, Bosetti, disse dopo l’omicidio agli investigatori. Ecco cosa scrive il Fatto quotidiano di quella morte e di quelle indagini che al momento non sono giunte ad alcuna conclusione. “Non farlo, per favore, non farlo!”. Queste le ultime parole delcurva dell’inter Vittoriodetto “lo Zio” prima di essere colpito a morte con cinque proiettili calibro 9×9 mm Luger di produzione ceca., pronunciando quelle ultime frasi, va incontro al suo assassino, il quale, sotto ai portici di via Fratelli Zanzottera proprio davanti al portone di casa, fa fuoco e poi fugge a bordo di una Kawasaki Ninja assieme al complice. Entrambi i killer hanno il casco integrale e indossano giacche nere con strisce blu sulle braccia.