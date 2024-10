Biden frustrato per la guerra a Gaza, definì Netanyahu “un figlio di p….”: la rivelazione in un libro (Di martedì 8 ottobre 2024) Secondo il giornalista Bob Woodward, mentre pubblicamente mostrava sostegno a Israele, Biden era sempre più frustrato e arrabbiato per gli attacchi di Netanyahu a Gaza. In una conversazione con un collaboratore, lo definì un "figlio di p." Fanpage.it - Biden frustrato per la guerra a Gaza, definì Netanyahu “un figlio di p….”: la rivelazione in un libro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Secondo il giornalista Bob Woodward, mentre pubblicamente mostrava sostegno a Israele,era sempre piùe arrabbiato per gli attacchi di. In una conversazione con un collaboratore, loun "di p."

