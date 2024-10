Basket, Eurocup 2024/2025: risultati e classifiche aggiornate (Di martedì 8 ottobre 2024) I risultati di tutte le partite e le classifiche aggiornate dell’Eurocup 2024/2025 di Basket. Tutto pronto per l’inizio di una nuova stagione della seconda competizione europea, capace sempre di regalare grande spettacolo e tanti colpi di scena. Saranno ancora Venezia e Trento le uniche due italiane in gara, a cercare di inseguire quel titolo che nella passata edizione è stato vinto dal Paris. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Idi tutte le partite e ledell’di. Tutto pronto per l’inizio di una nuova stagione della seconda competizione europea, capace sempre di regalare grande spettacolo e tanti colpi di scena. Saranno ancora Venezia e Trento le uniche due italiane in gara, a cercare di inseguire quel titolo che nella passata edizione è stato vinto dal Paris.

Basket - Serie A2 2024/2025 : risultati e classifica regular season aggiornata - Tutto pronto per la nuova stagione del campionato cadetto di pallacanestro, che si presenta con una veste rinnovata: addio, infatti, ai due gironi, e via libera al nuovo girone unico, con ben venti squadre, quindi, ad affrontarsi da subito per dare vita a un campionato tutto da seguire. Bernardo ... (Sportface.it)

Basket - Serie A2 2024/2025 : risultati e classifica regular season aggiornata - Bernardo Cantù 0pt (0V, 1P) UCC Assigeco Piacenza 0pt (0V, 3P) RISULTATI REGULAR SEASON 1^ GIORNATA Sabato 28 settembre Ore 21:00 – Real Sebastiani Rieti – UCC Assigeco Piacenza 80-72 Domenica 29 settembre Ore 18:00 – RivieraBanca Basket Rimini – Apu Old Wild West Udine 85-71Ore 18:00 – Valtur ... (Sportface.it)

Basket - Serie A1 2024/2025 : risultati e classifica regular season aggiornata - Prende il via una nuova, appassionante stagione del massimo campionato italiano: in vetta si riparte con il duello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, ma occhio anche alle numerose outsider che puntano a giocarsi le proprie carte per tentare l’assalto al titolo. COME VEDERE LA SERIE A1 IN ... (Sportface.it)