Autunno in Sala Ichòs, gli appuntamenti teatrali da ottobre a dicembre (Di martedì 8 ottobre 2024) Sala Ichòs, lo spazio dedicato alle arti performative, inaugura un nuovo calendario di appuntamenti. Nuova stagione per Sala Ichòs, lo spazio dedicato alle arti performative di via Principe di Sannicandro 32/A, a San Giovanni a Teduccio, che inaugura un calendario di appuntamenti autunnali sotto la direzione artistica condivisa di Salvatore Mattiello, Patrizia Di Martino, Maria

Radius Guitar Ensemble incontra Europa String Choir a Sala Ichòs il 27 settembre - L’appuntamento con la buona musica è previsto per venerdì 27 settembre, ore 21. 00. Radius Guitar Ensemble, orchestra internazionale di chitarre, incontra l’Europa String Choir, trio da camera contemporaneo, a Sala Ichòs. L’evento avrà luogo a Sala Ichòs venerdì 27 settembre alle ore 21. Radius ... (2anews.it)