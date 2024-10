Alessandria, scoperta discarica di rifiuti speciali nel tortonese (Di martedì 8 ottobre 2024) Alessandria (ITALPRESS) – I finanzieri della Compagnia di Tortona hanno scoperto due distinte aree di complessivi 6.000 mq, di cui una adiacente al torrente Scrivia e l’altra a Carbonara Scrivia, all’interno delle quali sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti speciali e pericolosi (materiale edile, pneumatici, carcasse di autovetture, parti di arredi ed amianto). L’avanzato stato di degrado in cui sono stati trovati i rifiuti nonché la presenza di amianto, rappresentano un concreto pericolo per la salute pubblica. Le due aree sono state sottoposta a sequestro e 5 persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, per il reato di abbandono di rifiuti speciali e pericolosi. pc/ Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Alessandria, scoperta discarica di rifiuti speciali nel tortonese Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 8 ottobre 2024)(ITALPRESS) – I finanzieri della Compagnia di Tortona hanno scoperto due distinte aree di complessivi 6.000 mq, di cui una adiacente al torrente Scrivia e l’altra a Carbonara Scrivia, all’interno delle quali sono stati rinvenuti cumuli die pericolosi (materiale edile, pneumatici, carcasse di autovetture, parti di arredi ed amianto). L’avanzato stato di degrado in cui sono stati trovati inonché la presenza di amianto, rappresentano un concreto pericolo per la salute pubblica. Le due aree sono state sottoposta a sequestro e 5 persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, per il reato di abbandono die pericolosi. pc/ Unlimited News - Notizie dal mondo

