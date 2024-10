Abuso contratti a termine, mercoledì 9 ottobre QUESTION TIME alla Camera con il Ministro Valditara. Piccolotti (AVS): “Occorre intervenire con urgenza” (Di martedì 8 ottobre 2024) La Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per non aver posto fine all'uso eccessivo di contratti a tempo determinato e alle condizioni di lavoro discriminatorie nel settore scolastico. L'articolo Abuso contratti a termine, mercoledì 9 ottobre QUESTION TIME alla Camera con il Ministro Valditara. Piccolotti (AVS): “Occorre intervenire con urgenza” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La Commissione Europea ha deferito l'ItaliaCorte di Giustizia dell'Unione Europea per non aver posto fine all'uso eccessivo dia tempo determinato e alle condizioni di lavoro discriminatorie nel settore scolastico. L'articolocon il(AVS): “con” .

