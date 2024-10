A Torino la degustazione di Una Mole di Panettoni (Di martedì 8 ottobre 2024) Cresce l’attesa per Una Mole di Panettoni 2024. L’appuntamento torna a Torino per una nuova golosa edizione che porta sotto la Mole i migliori Panettoni artigianali d’Italia. Nel fine settimana del 29, 30 novembre e 1° dicembre 2024, l’Hotel Principi di Piemonte di Torino ospiterà nelle sue sale un appuntamento fisso del periodo natalizio a Torino, una vetrina di grandi lievitati di eccellenza con degustazione libera. Una Mole di Panettoni celebra l’amatissimo panettone artigianale, protagonista assoluto delle tavole italiane di Natale e Capodanno. All’Hotel Principi di Piemonte di Torino ci saranno decine di proposte di lievitati di eccellenza realizzate dai Maestri Pasticceri e Maestri fornai provenienti da tutta Italia da assaggiare ed acquistare a prezzo vantaggioso. Laprimapagina.it - A Torino la degustazione di Una Mole di Panettoni Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Cresce l’attesa per Unadi2024. L’appuntamento torna aper una nuova golosa edizione che porta sotto lai miglioriartigianali d’Italia. Nel fine settimana del 29, 30 novembre e 1° dicembre 2024, l’Hotel Principi di Piemonte diospiterà nelle sue sale un appuntamento fisso del periodo natalizio a, una vetrina di grandi lievitati di eccellenza conlibera. Unadicelebra l’amatissimo panettone artigianale, protagonista assoluto delle tavole italiane di Natale e Capodanno. All’Hotel Principi di Piemonte dici saranno decine di proposte di lievitati di eccellenza realizzate dai Maestri Pasticceri e Maestri fornai provenienti da tutta Italia da assaggiare ed acquistare a prezzo vantaggioso.

