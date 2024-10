8 ottobre, Carlo Cracco compie 59 anni. Nuova vita con un agriturismo (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – Nasceva l’8 ottobre del 1965 a Creazzo, nella provincia di Vicenza, Carlo Cracco, che oggi compie 59 anni. Forte il legame del noto chef pluristellato, star della ristorazione e della tv, con la Toscana. E in particolare con Firenze, dove lavorò negli anni ’90 all'Enoteca Pinchiorri, che proprio sotto la sua conduzione ottenne per la prima volta le tre stelle Michelin. Sulla sua vita non mancano le curiosità, che lui stesso ha raccontato parlando dei suoi esordi. Un professore dell'istituto alberghiero 'Pellegrino Artusi' di Recoaro Terme gli dava quattro in cucina e lui, a 14 anni, si ritrovò a lavorare il sabato e la domenica per un piccolo ristorante per dimostrare che quel lavoro gli piaceva veramente. Lanazione.it - 8 ottobre, Carlo Cracco compie 59 anni. Nuova vita con un agriturismo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 82024 – Nasceva l’8del 1965 a Creazzo, nella provincia di Vicenza,, che oggi59. Forte il legame del noto chef pluristellato, star della ristorazione e della tv, con la Toscana. E in particolare con Firenze, dove lavorò negli’90 all'Enoteca Pinchiorri, che proprio sotto la sua conduzione ottenne per la prima volta le tre stelle Michelin. Sulla suanon mancano le curiosità, che lui stesso ha raccontato parlando dei suoi esordi. Un professore dell'istituto alberghiero 'Pellegrino Artusi' di Recoaro Terme gli dava quattro in cucina e lui, a 14, si ritrovò a lavorare il sabato e la domenica per un piccolo ristorante per dimostrare che quel lavoro gli piaceva veramente.

