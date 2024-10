Vincenzo Patella nuovo presidente della società di Allergologia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Vincenzo Patella è il nuovo presidente della società italiana di Allergologia, asma e immunologia clinica (Siaaic), che associa circa 2.000 allergologi del mondo universitario, ospedaliero e delle strutture territoriali. Direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina interna a indirizzo immunitario e allergologico all’Asl di Salerno, docente universitario incaricato della Scuola di specializzazione in Allergologia e immunologia clinica dell’Università degli studi ”Federico II” di Napoli e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche, Patella è tra i maggiori esperti dei rischi di allergie ai pollini legati ai cambiamenti climatici. Eletto alla guida della Siaaic, in occasione del 36esimo congresso nazionale della società scientifica appena concluso a Roma, sarà alla guida della Siaaic fino al 2026. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)è ilitaliana di, asma e immunologia clinica (Siaaic), che associa circa 2.000 allergologi del mondo universitario, ospedaliero e delle strutture territoriali. Direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina interna a indirizzo immunitario e allergologico all’Asl di Salerno, docente universitario incaricatoScuola di specializzazione ine immunologia clinica dell’Università degli studi ”Federico II” di Napoli e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche,è tra i maggiori esperti dei rischi di allergie ai pollini legati ai cambiamenti climatici. Eletto alla guidaSiaaic, in occasione del 36esimo congresso nazionalescientifica appena concluso a Roma, sarà alla guidaSiaaic fino al 2026.

