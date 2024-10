Una cavalla inglese di 4 anni è la nuova campionessa del mondo di galoppo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - Ladi 4Bluestocking cavalcata da Rossa Ryan ha vinto facilmente il 103° Prix de l'Arc de Triomphe a ParisLongchamp, diventando ladelal. I sedici migliori purosangue del pianeta, nove francesi, tre irlandesi, due inglesi, uno tedesco e uno giapponese, sono partiti su un terreno morbidissimo per una gara di 2.400 metri davanti a una folla di spettatori, tra cui il Principe Alberto di Monaco. La gara è stata animata dall'irlandese Los Angeles di Ryan Moore con la futura vincitrice incuneata alle sue spalle in posizione attendista e accompagnata dall'outsider francese Haya Zark. La favorita francese Sosie, montata da Maxime Guyon, galoppava libera proprio dietro. Ancora in testa verso il rettilineo finale, Los Angeles è stata attaccata bruscamente da Bluestocking e Sosie. (Agi.it)