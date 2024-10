Ultime Notizie Roma del 07-10-2024 ore 15:10 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 7 ottobre al microfono Giuliano Ferrigno mi svegli ricorda oggi le vittime del massacro del 7 ottobre deve però difendersi da un altro attacco verificato Damas l’AIDS fa sapere di aver sventato una minaccia immediata inseguite Prendi i preparativi e all’identificazione attenzione da parte di Amazon di sparare contro Israele i gesti italiani hanno colpito lanciarazzi e tunnel in tutta casa Pochi istanti prima delle 6:30 ora indirizzo del blitz terroristico di un anno fa Ah ma sei riuscita alla solo quattro dati tre dei quali sono stati intercettati il quarto è tornato in un’area aperta il tentato attacco è stato rivendicato dalle Brigate al-qassam allarmata di Amazon Se il mondo vuole la pace deve sostenere Israele ha detto il presidente nel luogo della strage del nuovo festival annunciata intanto la morte di un altro ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-10-2024 ore 15:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 7 ottobre al microfono Giuliano Ferrigno mi svegli ricorda oggi le vittime del massacro del 7 ottobre deve però difendersi da un altro attacco verificato Damas l’AIDS fa sapere di aver sventato una minaccia immediata inseguite Prendi i preparativi e all’identificazione attenzione da parte di Amazon di sparare contro Israele i gesti italiani hanno colpito lanciarazzi e tunnel in tutta casa Pochi istanti prima delle 6:30 ora indirizzo del blitz terroristico di un anno fa Ah ma sei riuscita alla solo quattro dati tre dei quali sono stati intercettati il quarto è tornato in un’area aperta il tentato attacco è stato rivendicato dalle Brigate al-qassam allarmata di Amazon Se il mondo vuole la pace deve sostenere Israele ha detto il presidente nel luogo della strage del nuovo festival annunciata intanto la morte di un altro ...

