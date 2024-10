Torna dopo 20 anni il premio Prezzolini (Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – RiTorna, dopo 20 anni, il premio Prezzolini a Firenze e lo fa con una cerimonia nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, in programma domani, 8 ottobre, alle ore 10. A ricevere il premio di questa edizione 2024 saranno l’ambasciatore e storico Maurizio Serra, membro dell’Académie française e Paolo Pagliai, artigiano argentiere fiorentino. Nella nuova edizione del premio è previsto anche il premio “Testimone del Tempo”, che quest’anno è assegnato a Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo Intesa Sanpaolo. Lanazione.it - Torna dopo 20 anni il premio Prezzolini Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 – Ri20, ila Firenze e lo fa con una cerimonia nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, in programma domani, 8 ottobre, alle ore 10. A ricevere ildi questa edizione 2024 saranno l’ambasciatore e storico Maurizio Serra, membro dell’Académie française e Paolo Pagliai, artigiano argentiere fiorentino. Nella nuova edizione delè previsto anche il“Testimone del Tempo”, che quest’anno è assegnato a Carlo Messina, consigliere delegato e Ceo Intesa Sanpaolo.

Sammy Basso morto a 28 anni - era il malato di progeria più longevo al mondo. Il malore al ristorante dopo il premio - Sammy Basso è morto a 28 anni a causa di un malore accusato mentre si trovava al ristorante ieri sera, sabato 5 ottobre. Il giovane, originario di Vicenza, è noto per aver fatto... (Leggo.it)

Sammy Basso morto a 28 anni - era il malato di Progeria più longevo al mondo. Il malore al ristorante dopo il premio - Sammy Basso è morto a 28 anni a causa di un malore accusato mentre si trovava al ristorante ieri sera, sabato 5 ottobre. Il giovane, originario di Vicenza, è noto per aver fatto... (Leggo.it)

Taremi - riconoscimenti dopo Inter-Stella Rossa! Candidato a un nuovo premio - Grazie alla sua prestazione eccezionale contro la Stella Rossa, l’attaccante iraniano è stato selezionato tra i quattro candidati per il premio di “Player of the Week” della UEFA. Questi numeri descrivono solo in parte l’importanza del suo contributo per il successo nerazzurro. Inter-News - Ultime ... (Inter-news.it)

Premio Nobel per la Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRNA - Il Premio Nobel per la Medicina 2024 è assegnato agli scienziati Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRNA e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale. È il 115° Nobel ... (msn.com)

Nobel 2024, è il giorno del premio per la Medicina - In questa settimana ci sono gli annunci dei nomi dei vincitori dei premi Nobel 2024. Il primo è quello per la Medicina, giovedì tocca alla letteratura e venerdì alla pace ... (vanityfair.it)

Premio Serao 2024 a Donatella Di Pietrantonio: «Tutto è cominciato leggendo le pagine di donna Matilde» - «La vita è sempre sorprendente», dice Donatella Di Pietrantonio seduta sulla poltroncina nello splendido salone d’Ercole del Palazzo Reale di Napoli dove sta per ricevere ... (ilmattino.it)