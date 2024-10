The Family 2, replica puntata in streaming del 7 ottobre 2024 – Video Mediaset (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – lunedì 7 ottobre 2024 – sulla piattaforma Mediaset Infinity con la 2° stagione The Family (Aile). Nella puntata odierna mentre Aslan è ancora in ospedale dopo l’attentato che ha subìto, Iskender, Turgut ed Ekram rintracciano e catturano Behram, l’uomo che ha sparato ad Aslan, e cercano di fargli rivelare chi è stato il mandante. Durante l’interrogatorio, Behram mostra comportamenti al limite della sociopatia. Ecco il Video Mediaset relativo il ventiseiesimo episodio. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – lunedì 7– sulla piattaformaInfinity con la 2° stagione The(Aile). Nellaodierna mentre Aslan è ancora in ospedale dopo l’attentato che ha subìto, Iskender, Turgut ed Ekram rintracciano e catturano Behram, l’uomo che ha sparato ad Aslan, e cercano di fargli rivelare chi è stato il mandante. Durante l’interrogatorio, Behram mostra comportamenti al limite della sociopatia. Ecco ilrelativo il ventiseiesimo episodio. (Superguidatv.it)

Superguidatv.it - The Family 2, replica puntata in streaming del 7 ottobre 2024 – Video Mediaset

The Family 2, replica puntata in streaming del 4 ottobre 2024 – Video Mediaset - . Nella puntata odierna le indagini parallele di Hulya e Devin convergono sul matrimonio di Cihan e Serap fissato per l’indomani. Ma mentre Devin mira a catturare Berham per scoprire chi abbia ordinato il tentato omicidio, Hulya ha sempre più la certezza che il mandante sia Cihan. Nuovo ... (Superguidatv.it)

Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 4 Ottobre - it. La serie va in onda su Canale 5 alle 14 e 45. Segui ZON. Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 4 Ottobre La tensione tra Aslan e Ibrahim raggiunge il culmine, con Aslan pronto ad avvelenare Ibrahim Chi è Aslan? La storia ruota attorno ad Aslan Soykan, interpretato dal ... (Zon.it)

Anticipazioni The Family, la puntata di oggi 3 Ottobre - Devin, con il suo spirito determinato e indipendente, si trova presto coinvolta nelle dinamiche oscure e pericolose della famiglia Soykan, cercando al contempo di mantenere la propria integrità morale. L’incontro tra i due dà vita a una storia d’amore travolgente, ma tutt’altro che semplice. ... (Zon.it)

Anticipazioni The family, la puntata di oggi 4 Ottobre - "The family" ruota attorno ad Aslan, un giovane uomo che fa parte della potente famiglia Soykan, a capo di una delle principali cosche criminali di ...(zon.it)

Anticipazioni The family, puntata 4 ottobre 2024/ Hulya sospetta di Cihan: mistero sull’attentato ad Aslan! - Anticipazioni The family, puntata di venerdì 4 ottobre 2024: chi ha ordinato il tentato omicidio di Aslan? Devin e Hulya sospettano di Cihan ...(ilsussidiario.net)

The family, trame e anticipazioni dal 7 all'11 ottobre - Scopriamo le trame delle puntate della seconda stagione di The family disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity Cosa accadrà negli episodi di The family 2 (titolo originale: Aile) che verranno pub ...(informazione.it)