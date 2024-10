Terza Categoria / Il campionato è tornato: il resoconto della 1ª giornata (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il riassunto della prima giornata del girone C: colpaccio del Poggio San Marcello contro il Largo Europa, bene il Maiolati Pianello e l’Atletico 2008, tanti pareggi e Albacina-Spes rinviata. Nel girone E l’Amatori Calcio Appignano batte lo Sforzacosta VALLESINA, 7 ottobre 2024 – Dopo più di tre mesi di attesa è finalmente tornata la Terza Categoria; nella giornata di sabato 5 ottobre si è infatti disputata la prima giornata, che ha visto presentarsi tante sfide avvincenti, con la speranza di poter tenere questo alto livello di equilibrio e di intrattenimento anche per il resto del campionato. Radicioni mister Poggio San Marcello, ex Largo Europa Non sono di certo mancate le sorprese, su tutte la vittoria per 1-0 del Poggio San Marcello in casa contro il Largo Europa o la vittoria in casa sulla Cameratese da parte dell’Atletico 2008 sempre per 0-1. .com - Terza Categoria / Il campionato è tornato: il resoconto della 1ª giornata Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il riassuntoprimadel girone C: colpaccio del Poggio San Marcello contro il Largo Europa, bene il Maiolati Pianello e l’Atletico 2008, tanti pareggi e Albacina-Spes rinviata. Nel girone E l’Amatori Calcio Appignano batte lo Sforzacosta VALLESINA, 7 ottobre 2024 – Dopo più di tre mesi di attesa è finalmente tornata la; nelladi sabato 5 ottobre si è infatti disputata la prima, che ha visto presentarsi tante sfide avvincenti, con la speranza di poter tenere questo alto livello di equilibrio e di intrattenimento anche per il resto del. Radicioni mister Poggio San Marcello, ex Largo Europa Non sono di certo mancate le sorprese, su tutte la vittoria per 1-0 del Poggio San Marcello in casa contro il Largo Europa o la vittoria in casa sulla Cameratese da parte dell’Atletico 2008 sempre per 0-1.

Risultati Serie C Girone C - 8ª giornata : Sounas trascina l’Avellino contro il Crotone | CLASSIFICA - Il grande protagonista è stato l’ex Reggina Sounas, autore di una doppietta. Crisi Crotone, fermo a 7 punti e sempre più in zona pericolosa. L’Avellino si porta a 10 punti in classifica. In gol anche Patierno e Russo. Colpaccio dell’Avellino sul campo del Crotone nell’ultima partita dell’8ª ... (Calcioweb.eu)

Risultati Serie C Girone B - 8ª giornata : il Campobasso ferma la corsa della Ternana | CLASSIFICA - Si ferma a 4 la striscia di vittorie consecutive dei rossoverdi. Si è conclusa con un pareggio l’ultima partita dell’8ª giornata del Girone B di Serie C. Quarto risultato utile per il Campobasso (2 vittorie e 2 pareggi) e 9° posto in classifica in piena zona playoff. Risultati 8ª Giornata Serie ... (Calcioweb.eu)

Risultati Serie C Girone A - 8ª giornata : la striscia dell’Albinoleffe si ferma contro la Feralpisalò | CLASSIFICA - Vicenza 1-0 Ore 17:30 Caldiero Terme-Virtus Verona 0-3 Union Clodiense-Pro Patria 1-2 Lunedì 7 ottobre Ore 20:30 Feralpisalò-Albinoleffe 1-0 Classifica Serie C Girone A Padova 22 Renate 18 L. Si è conclusa anche l’ultima partita dell’8ª giornata del Girone A di Serie C. Vicenza 17 Lumezzane ... (Calcioweb.eu)