Tennis, il Tc Bisenzio Manteco vince 6-0 con il Tc Palermo 2

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Prato, 7 ottobre 2024 - Il Tcespugna il campo siciliano del Ct2 e dimostra di voler essere fin da subito protagonista in serie A2. I Bad Boys del Fabbricone cominciano nel migliore dei modi il loro campionato superando con un netto 6-0 la compagine siciliana. I due vivai Cosimo Banti e Samuele Pieri concedono in tutto due game ai rispettivi avversari Edoardo Zanetti e Ignazio Speciale. Poi lo straniero Imanol Lopez Morillo non ha problemi contro Giorgio Pistola e chiude i singolari con quattro vittorie Andrea Militi Ribaldi contro Alberto Napoli con un periodico 6-1, 6-1. Nei doppi la coppia Banti-Lopez batte facilmente Stagno-Napoli, mentre il duo Pieri-Bonechi deve soffrire, ma si impone 10-8 al super tie break contro Speciale e Pistola.