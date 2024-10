Superbike, GP Estoril 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 11-13 ottobre (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo un weekend di pausa, torna prepotentemente alla ribalta il Mondiale Superbike 2024 che si prepara per le ultime due tappe di una stagione che si sta rivelando quanto mai interessante. Si inizierà nel corso del fine settimana in arrivo con il Gran Premio di Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del campionato. Sul tracciato portoghese vivremo tre manche di capitale importanza per una lotta al titolo che ha vissuto numerosi scossoni nelle ultime uscite. Dopo la tappa di Aragon la graduatoria generale vede saldamente al comando il rientrante Toprak Razgatlioglu con 414 punti contro i 375 di Nicolò Bulega. Un margine, quindi, di 39 lunghezze che danno uno scudo importante al portacolori del team BMW. Terza posizione per Alvaro Bautista con 333 punti, mentre è quarto Danilo Petrucci con 277, quinto Alex Lowes con 264. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo un weekend di pausa, torna prepotentemente alla ribalta il Mondialeche si prepara per le ultime due tappe di una stagione che si sta rivelando quanto mai interessante. Si inizierà nel corso del fine settimana in arrivo con il Gran Premio di, undicesimo e penultimo appuntamento del campionato. Sul tracciato portoghese vivremo tre manche di capitale importanza per una lotta al titolo che ha vissuto numerosi scossoni nelle ultime uscite. Dopo la tappa di Aragon la graduatoria generale vede saldamente al comando il rientrante Toprak Razgatlioglu con 414 punti contro i 375 di Nicolò Bulega. Un margine, quindi, di 39 lunghezze che danno uno scudo importante al portacolori del team BMW. Terza posizione per Alvaro Bautista con 333 punti, mentre è quarto Danilo Petrucci con 277, quinto Alex Lowes con 264. (Oasport.it)

Oasport.it - Superbike, GP Estoril 2024: programma, orari, tv, streaming. Calendario 11-13 ottobre

LIVE Superbike, GP Aragon 2024 in DIRETTA: Bautista piega Razgatlioglu, Bulega 3°! - Bulega recupera una posizione a metà circuito. Stanno guidando entrambi con il fuoco negli occhi. Secondo Iannone, poi Bautista e Petrucci SI SPENGONO I SEMAFORI! COMINCIA LA SUPERPOLE RACE DEL GP DI Aragon 10:58 Parte il warm-up lap. Lungo Bulega adesso che sta facendo fatica a trovare il ritmo ... (Oasport.it)

LIVE Superbike, GP Aragon 2024 in DIRETTA: Bautista e Razgatlioglu stanno volando! Rimonta Bulega, 4° - E stanno volando!! Che sorpresa Bautista che dopo una gara-1 non brillante ha tirato fuori un’incredibile domenica di corse! -13 Bulega ora in 6 posizione. Intanto terzo posto per Bautista che regola Iannone e Gerloff Giro 6/10 Vediamo i distacchi. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di ... (Oasport.it)

LIVE Superbike, GP Aragon 2024 in DIRETTA: sempre Bautista davanti, Razgatlioglu insegue - L’italiano poi è passato anche da Bautista. com/gZ6q4hm79m — WorldSBK (@WorldSBK) September 29, 2024 nbsp; Giro 4/10 Scambio di favori tra Razgatlioglu e Bulega. Giro 1/10 Razgatlioglu recupera subito e si porta al quarto posto. Razgatlioglu scappa via! Nessun gioco di squadra in questa Superpole ... (Oasport.it)

Tredici curve per un sogno: - Nove mesi, tre giorni, cinque anni, tredici curve. I numeri di un successo, i numeri di un evento mai visto in provincia di Cremona: 45mila spettatori nei tre giorni ...(cremonaoggi.it)

Thisability si apre al Casalasco: - Il progetto Thisability, partito a Cremona nel 2018, sbarca anche nel Casalasco. E lo fa proprio con il maxi evento della superbike. E’ vero che la prima manifestazione sarà ...(oglioponews.it)

SBK | Sam Lowes rinnova con la Marc VDS per il 2025 - Il lunghissimo rapporto di collaborazione tra Sam Lowes e la Marc VDS proseguirĂ anche nella prossima stagione del Mondiale superbike, quando il pilota britannico sarĂ nuovamente in sella ad una ...(it.motorsport.com)