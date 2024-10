Sport in tv oggi (lunedì 7 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 7 ottobre 2024) oggi, lunedì 7 ottobre, una nuova giornata di Sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Una nuova settimana ha inizio e a Shanghai il Masters1000 di tennis prosegue, con l’augurio che la pioggia non continui ad alterare il regolare svolgimento del programma. Uno schedule fitto quest’oggi nel tentativo di recuperare i match che non si sono disputati negli ultimi due giorni. In campo anche Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Messa in archivio la Coppa Agostoni, il trittico lombardo riserva ai corridori la Coppa Bernocchi di ciclismo e vedremo quale sarà l’interpretazione, in considerazione di chi ieri ha già dato fondo a tanto di quello che c’era nel serbatoio. In serata, poi, la Serie C di calcio terrà banco. (Di lunedì 7 ottobre 2024), una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Una nuova settimana ha inizio e a Shanghai il Masters1000 di tennis prosegue, con l’augurio che la pia non continui ad alterare il regolare svolgimento del. Uno schedule fitto quest’nel tentativo di recuperare i match che non si sono disputati negli ultimi due giorni. In campo anche Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Messa in archivio la Coppa Agostoni, il trittico lombardo riserva ai corridori la Coppa Bernocchi di ciclismo e vedremo quale sarà l’interpretazione, in considerazione di chi ieri ha già dato fondo a tanto di quello che c’era nel serbatoio. In serata, poi, la Serie C di calcio terrà banco. (Oasport.it)

