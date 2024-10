Sondaggi elezioni Usa: Kamala Harris in lieve vantaggio su Trump (Di lunedì 7 ottobre 2024) A meno di un mese dalle elezioni presidenziali statunitensi del 5 novembre 2024, Kamala Harris e Donald Trump si danno battaglia serrata. I Sondaggi indicano un lieve vantaggio per la vicepresidente Harris. Tuttavia la sfida decisiva si giocherà negli Swing States, dove i due candidati sono praticamente appaiati e ogni minimo spostamento di voti potrebbe risultare decisivo. Gli ultimi Sondaggi Secondo i Sondaggi pubblicati il 6 ottobre 2024 da diverse agenzie, Kamala Harris risulta in vantaggio rispetto a Donald Trump con un margine che varia tra il 2% e il 4% a livello nazionale. Nonostante ciò, negli Stati chiave la situazione è molto più incerta. Velvetmag.it - Sondaggi elezioni Usa: Kamala Harris in lieve vantaggio su Trump Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) A meno di un mese dallepresidenziali statunitensi del 5 novembre 2024,e Donaldsi danno battaglia serrata. Iindicano unper la vicepresidente. Tuttavia la sfida decisiva si giocherà negli Swing States, dove i due candidati sono praticamente appaiati e ogni minimo spostamento di voti potrebbe risultare decisivo. Gli ultimiSecondo ipubblicati il 6 ottobre 2024 da diverse agenzie,risulta inrispetto a Donaldcon un margine che varia tra il 2% e il 4% a livello nazionale. Nonostante ciò, negli Stati chiave la situazione è molto più incerta.

Chi vincerà tra Harris e Trump? Secondo gli ultimi sondaggi sarà testa a testa… - Il 5 novembre prossimo si conoscerà il destino politico degli Stati Uniti d’America. In totale sono in palio 538 voti, quindi 270 quelli necessari ad un candidato per vincere. Attualmente i sondaggi relativi a quegli Stati fotografano una corsa serrata, con i due candidati divisi da non più di due ... (Laprimapagina.it)

Elezioni USA 2024 - gli ultimi sondaggi a un mese dal voto : chi vincerà tra Trump e Harris - Conto alla rovescia per le elezioni USA 2024 in programma il prossimo 5 novembre. Chi vincerà tra Kamala Harris e Donald Trump? Secondo gli ultimi sondaggi sarà testa a testa fino all'election night.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Usa - testa a testa tra Kamala Harris e Donald Trump in Michigan e Wisconsin – Il sondaggio - Leggi anche: Festival di Open, «Harris? Una perfezionista», «Trump? Crede di avere una missione»: i candidati Usa visti da vicino – Il video Usa 2024, il sondaggio di Fox News: «Kamala Harris in vantaggio di due punti su Donald Trump» Usa 2024, la sparata di Donald Trump: «Sarò il ... (Open.online)