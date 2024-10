Siena: rubava bici elettriche nel centro storico. Arrestato 51enne italiano (Di lunedì 7 ottobre 2024) I carabinieri di Siena hanno Arrestato per furto aggravato in flagranza un uomo di 51 anni, originario di Quarto (Napoli), indagato anche per altri furti di e-bike recentemente avvenuti nel centro storico della città L'articolo Siena: rubava bici elettriche nel centro storico. Arrestato 51enne italiano proviene da Firenze Post. .com - Siena: rubava bici elettriche nel centro storico. Arrestato 51enne italiano Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 7 ottobre 2024) I carabinieri dihannoper furto aggravato in flagranza un uomo di 51 anni, originario di Quarto (Napoli), indagato anche per altri furti di e-bike recentemente avvenuti neldella città L'articolonelproviene da Firenze Post.

