Ilfattoquotidiano.it - Sicilia, la Regione dà parere positivo alla nuova discarica a Lentini (di una società confiscata dal Tribunale). Sindaci in rivolta

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Mentre il governatore Renato Schifani – nominato dal governo Meloni commissario straordinario nella gestione dei rifiuti in– punta a realizzare due inceneritori, l’assessora del Territorio e Ambiente, Giuseppa Savarino, ha espresso “giudiziodi compatibilità ambientale” e “di incidenza ambientale” per il progetto di unaper rifiuti non pericolosi” da realizzare in contrada Scalpello a(Siracusa). A promuovere il progetto è la Gesac Srl, al momento sotto amministrazione giudiziaria perchédaldi Catania a giugno 2020, con i proprietari già condannati in primo grado per traffico di rifiuti e frode in pubbliche forniture. Le discariche e gli arresti – Il territorio siracusano è notoriamente tartassato dpresenza del polo petrolchimico, che si estende per circa venti chilometri dpunta aretusea ad Augusta.