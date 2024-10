“Siamo grati di aver condiviso il nostro viaggio con lui”: il dolore dei genitori di Sammy Basso. E il ricordo di Carlo Conti: “Ci insegnò cosa vuol dire non arrendersi” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Sammy si è spento, all’improvviso, dopo una giornata di festa circondato dall’affetto di chi gli voleva bene. Siamo profondamente grati del privilegio di aver condiviso una parte del nostro viaggio con lui”. Comincia così la lettera dei genitori di Sammy Basso, l’attivista 28enne affetto da progeria, una rara malattia che provoca l’invecchiamento precoce senza alterare la mente, stroncato da un malore improvviso sabato 5 ottobre, nel ristorante villa Razzolini Lorendan di Asolo, nel trevigiano. Prima del tragico malore era una serata normale, di festa, insieme agli amici di una vita. Era quasi mezzanotte quando Sammy ha iniziato sentirsi poco bene e a respirare a fatica. Gli amici lo hanno portato fuori dal locale, ma il 28enne si è accasciato al suolo poco dopo e, nonostante i tentativi di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare: Sammy si è spento tra le braccia di sua madre. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “si è spento, all’improvviso, dopo una giornata di festa circondato dall’affetto di chi gli voleva bene.profondamentedel privilegio diuna parte delcon lui”. Comincia così la lettera deidi, l’attivista 28enne affetto da progeria, una rara malattia che provoca l’invecchiamento precoce senza alterare la mente, stroncato da un malore improvviso sabato 5 ottobre, nel ristorante villa Razzolini Lorendan di Asolo, nel trevigiano. Prima del tragico malore era una serata normale, di festa, insieme agli amici di una vita. Era quasi mezzanotte quandoha iniziato sentirsi poco bene e a respirare a fatica. Gli amici lo hanno portato fuori dal locale, ma il 28enne si è accasciato al suolo poco dopo e, nonostante i tentativi di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare:si è spento tra le braccia di sua madre.

