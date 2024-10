Riscatto Cordinier rialza subito la Virtus (Di lunedì 7 ottobre 2024) Virtus Bologna 84 Pistoia 68 SEGAFREDO : Cordinier 16, Belinelli 12, Pajola 5, Visconti, Shengelia 8, Hackett 3, Grazulis 2, Morgan 9, Diouf 5, Zizic 8, Akele 4, Tucker 12. All. Banchi. PALLACANESTRO PISTOIA: Benetti, Christon 6, Della Rosa 1, Anumba 2, Childs 6, Rowan 11, Forrest 16, Boglio, Cemmi ne, Saccaggi 2, Silins 15, Brajkovic 9. All. Calabria. Arbitri: Lo Guzzo, Dori, Lucotti. Note: parziali 32-19; 51-39; 68-49. Tiri da due: Virtus Bologna 20/43; Pistoia 21/50. Tiri da tre: 8/24; 4/17. Tiri liberi: 20/27; 14/22. Rimbalzi: 48; 40. Dopo la sconfitta subita venerdì a opera dell’Efes, la Virtus si beve un brodino vincendo con Pistoia. (Di lunedì 7 ottobre 2024)Bologna 84 Pistoia 68 SEGAFREDO :16, Belinelli 12, Pajola 5, Visconti, Shengelia 8, Hackett 3, Grazulis 2, Morgan 9, Diouf 5, Zizic 8, Akele 4, Tucker 12. All. Banchi. PALLACANESTRO PISTOIA: Benetti, Christon 6, Della Rosa 1, Anumba 2, Childs 6, Rowan 11, Forrest 16, Boglio, Cemmi ne, Saccaggi 2, Silins 15, Brajkovic 9. All. Calabria. Arbitri: Lo Guzzo, Dori, Lucotti. Note: parziali 32-19; 51-39; 68-49. Tiri da due:Bologna 20/43; Pistoia 21/50. Tiri da tre: 8/24; 4/17. Tiri liberi: 20/27; 14/22. Rimbalzi: 48; 40. Dopo la sconfitta subita venerdì a opera dell’Efes, lasi beve un brodino vincendo con Pistoia. (Sport.quotidiano.net)

