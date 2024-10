Riduzione aliquote Irpef per le Regioni il costo è di 14 miliardi euro

Riduzione aliquote Irpef, per le Regioni il costo è di 1,4 miliardi euro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella giornata odierna, 7 ottobre 2024, hanno preso il via le audizioni sul Piano strutturale di bilancio davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato unite. Molti i temi che i diversi attori interpellati hanno presentato in merito al Piano e, tra questi, spicca quanto esposto dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in merito alla Riduzione delle aliquote Irpef, da 4 a 3, operazione che impatterebbe in maniera molto significativa sui bilanci degli enti locali. Per le Regioni a statuto ordinario la stima è di circa un miliardo, mentre per quelle a statuto speciale di circa 400 milioni. Quifinanza.it - Riduzione aliquote Irpef, per le Regioni il costo è di 1,4 miliardi euro Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella giornata odierna, 7 ottobre 2024, hanno preso il via le audizioni sul Piano strutturale di bilancio davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato unite. Molti i temi che i diversi attori interpellati hanno presentato in merito al Piano e, tra questi, spicca quanto esposto dalla Conferenza dellee Province autonome in merito alladelle, da 4 a 3, operazione che impatterebbe in maniera molto significativa sui bilanci degli enti locali. Per lea statuto ordinario la stima è di circa un miliardo, mentre per quelle a statuto speciale di circa 400 milioni.

