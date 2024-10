Premio Nobel per la medicina a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRNA (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Premio Nobel per la medicina è stato assegnato a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRNA e del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale. “La loro sorprendente scoperta ha rivelato una dimensione completamente nuova della regolazione genica – ha spiegato la commissione – I microRNA si stanno dimostrando fondamentalmente importanti per il modo in cui gli organismi si sviluppano e funzionano”. La loro ricerca iniziò da dottorandi negli Anni settanta su un verme di circa 1 millimetro. E si è poi sviluppata fino a metà degli Anni novanta. L’importanza dei loro risultati non fu subito apprezzata dalla comunità scientifica internazionale, venendo accolta da un “silenzio assordante”, ha spiegato la commissione. Ambros e Ruvkun sono entrambi americani. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ilper laè stato assegnato aper ladele del suo ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale. “La loro sorprendenteha rivelato una dimensione completamente nuova della regolazione genica – ha spiegato la commissione – Isi stanno dimostrando fondamentalmente importanti per il modo in cui gli organismi si sviluppano e funzionano”. La loro ricerca iniziò da dottorandi negli Anni settanta su un verme di circa 1 millimetro. E si è poi sviluppata fino a metà degli Anni novanta. L’importanza dei loro risultati non fu subito apprezzata dalla comunità scientifica internazionale, venendo accolta da un “silenzio assordante”, ha spiegato la commissione.sono entrambi americani.

Ilfattoquotidiano.it - Premio Nobel per la medicina a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRNA

Premio Nobel 2024 per la Medicina a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del micro Rna - Il Nobel per la Medicina 2024 è stato assegnato a Victor Ambrose e Gary Ruvkun per la scoperta dei micro Rna. È il meccanismo che ha aperto la via a molte terapie. Gli... (Leggi la notizia)

Premio Nobel per la Medicina 2024 a Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del microRNA - È il 115° Nobel per la Medicina e la Fisiologia conferito dal 1901, nonché il primo premio della settimana dei Nobel che si concluderà con le onorificenze per la Pace e l’Economia. Il Premio Nobel per la Medicina 2024 è assegnato agli scienziati Victor Ambros e Gary Ruvkun per la scoperta del ... (Leggi la notizia)